Coronavirus, l’Enit schiarisce le prospettive di Franceschini sul turismo: “Sui social campagna spontanea da 331 milioni di euro” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il turismo avrà una crisi strutturale che sarà più lunga degli altri settori colpiti dagli effetti del Coronavirus. Lo ha detto il ministro Dario Franceschini nell’informativa alla Camera del 7 maggio. Ma è pur vero che segnali positivi ci sono. Poche ore prima delle dichiarazioni dell’esponente del governo, infatti, è stato pubblicato l’ultimo bollettino dell’Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, dal quale emerge il desiderio di vacanze e la ricerca della parola turismo. E per il periodo estivo, da giugno ad agosto, il numero delle prenotazioni aeroportuali (in una situazione di enorme difficoltà) riporta comunque in equilibrio il trend tra i diversi Paesi europei: in Italia si contano 407mila prenotazioni (-68,5%), più di Spagna a quota 403mila (-63,7%) e Francia (358mila, in calo del 66,3%). “Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Ilavrà una crisi strutturale che sarà più lunga degli altri settori colpiti dagli effetti del. Lo ha detto il ministro Darionell’informativa alla Camera del 7 maggio. Ma è pur vero che segnali positivi ci sono. Poche ore prima delle dichiarazioni dell’esponente del governo, infatti, è stato pubblicato l’ultimo bollettino dell’Enit, l’Agenzia nazionale del, dal quale emerge il desiderio di vacanze e la ricerca della parola. E per il periodo estivo, da giugno ad agosto, il numero delle prenotazioni aeroportuali (in una situazione di enorme difficoltà) riporta comunque in equilibrio il trend tra i diversi Paesi europei: in Italia si contano 407mila prenotazioni (-68,5%), più di Spagna a quota 403mila (-63,7%) e Francia (358mila, in calo del 66,3%). “Le ...

