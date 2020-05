Coronavirus, le notizie della notte: oltre 260mila le vittime nel mondo. Negli Usa altri 2.073. Picco di morti e contagi in Brasile (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSupera quota 260mila il bilancio ufficiale dei decessi legati al Coronavirus nel mondo. I casi di contagio sono invece oltre 3,74 milioni, secondo i dati aggiornati dell’università americana Johns Hopkins. Nelle ultime 24 ore Negli Usa sono morte altre 2.073 persone, superando quota 73mila. Record di vittime nell’ultimo giorno in Brasile: sono +614. Picco anche nei nuovi contagi: 10.300 in più in 24 ore. Usa EPA/JUSTIN LANE Una operatrice disinfetta un vagone metroI morti per Coronavirus Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono 2.073, secondo i dati diffusi dalla della Johns Hopkins University. I contagiati sono 1,2 milioni, mentre il numero complessivo dei decessi ha superato i 73.000. Intanto, un immigrato di 57 anni sotto custodia delle autorità americane è morto per Coronavirus, in ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie dall’Italia. Alitalia : chiuso accordo su Cig per 6.622 dipendenti. Con il decreto di maggio 200 milioni ai Comuni più colpiti

Coronavirus Italia - contagi e fase 2 : le notizie di oggi in diretta

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi coronavirus : in Italia record di guariti (7 maggio) (Di giovedì 7 maggio 2020)in Italia: ultimein direttaSupera quotail bilancio ufficiale dei decessi legati alnel. I casi di contagio sono invece3,74 milioni, secondo i dati aggiornati dell’università americana Johns Hopkins. Nelle ultime 24 oreUsa sono morte altre 2.073 persone, superando quota 73mila. Record dinell’ultimo giorno in Brasile: sono +614. Picco anche nei nuovi contagi: 10.300 in più in 24 ore. Usa EPA/JUSTIN LANE Una operatrice disinfetta un vagone metroI morti perStati Uniti nelle ultime 24 ore sono 2.073, secondo i dati diffusi dallaJohns Hopkins University. I contagiati sono 1,2 milioni, mentre il numero complessivo dei decessi ha superato i 73.000. Intanto, un immigrato di 57 anni sotto custodia delle autorità americane è morto per, in ...

rubio_chef : #Salvini nell’Olimpo mondiale dei politici che hanno più diffuso false notizie e dichiarazioni sul coronavirus, un’… - matteosalvinimi : ??Porti aperti, regolarizzazione dei clandestini, centinaia di sbarcati ricercati per controlli sul Coronavirus. Nem… - Agenzia_Ansa : La gente, i borghi, i laghi, le isole, le Dolomiti, l'arte, Venezia e la Toscana: il Telegraph elogia l'Italia e in… - AStefani98 : RT @RegioneER: #Coronavirus, nuova ORDINANZA: SPOSTAMENTI in ambito REGIONALE, anche INSIEME a CONVIVENTI per raggiungere seconde case, cam… - tulisso : Premier: epidemiologo stadi chiusi per 2 anni -