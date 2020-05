Coronavirus | la pandemia ha reso lo Zar nudo | Putin al minimo dei consensi dal 1999 La

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Vladimirvoleva azzerare i suoi mandati presidenziali con la nuova Costituzione per mantenere il potere dopo il 2024, ma ladista invece azzerando tutti i suoi piani e il leader del Cremlino si rivela sempre di più il re, o meglio lo zar,. Se i suoi colleghi europei hanno guadagnato neigrazie all’effetto dello “stringersi attorno alla bandiera” prodotto dalla crisi sanitaria ed economica senza precedenti, non è stato così per il presidente russo. Il tasso di approvazione diè sceso ad aprile al 59%, dato più basso dalcome mostra il sondaggio dell’istituto indipendente “Centro Levada”, bollato in Russia come “agente straniero”. A marzo idierano al 63%, ma, come precisa l’istituto, si trattava di un sondaggio diretto, mentre ...