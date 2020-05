Coronavirus, la Lombardia ha (quasi) raggiunto la Cina per numero di casi (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus: la Lombardia ha quasi gli stessi casi della Cina La Lombardia ha quasi raggiunto la Cina per numero di casi da Coronavirus: è quanto emerge dai dati sull’emergenza Covid-19 in Italia forniti dal consueto bollettino della Protezione Civile. Con i 720 casi totali in più registrati oggi, infatti, la Lombardia raggiunge quota 80.089. La Cina, Paese dove è partita l’epidemia, conta, secondo i dati aggiornati in tempo reale dalla Johns Hopkins University 83.974 casi di Coronavirus. Il dato è impressionante se si paragonano le due realtà. Da una parte, infatti, c’è una Regione che conta circa 10 milioni di abitanti, dall’altra, invece, una Nazione che vanta poco meno di 1 miliardo e mezzo di cittadini. I numeri sono ancora più impietosi se si paragonano i decessi da Covid-19. In Lombardia, infatti, ... Leggi su tpi Coronavirus - oltre 3mila guariti e 274 morti : in Lombardia il 50% dei casi

