Coronavirus: la Germania si prepara ad affrontare l’epidemia “almeno fino alla fine dell’anno” (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono ormai più di 7.000 i decessi in Germania a causa della pandemia di Coronavirus: gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch riportano 7.119 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 123 decessi in più rispetto ai dati di ieri mattina, e 166.091 contagi in totale, con 1.284 nuovi casi. I dati diffusi ieri registravano 165 decessi e 947 casi in 24 ore. In Germania, stando all’Istituto Robert Koch, sono 139.900 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione. La Baviera, con 43.658 contagi e 2.050 morti, resta la regione più colpita. Berlino fa registrare 6.149 casi e 162 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ieri la cancelliera Angela Merkel ha comunicato ai leader regionali che saranno i 16 stati tedeschi ad assumersi la responsabilità di ulteriori allentamenti delle restrizioni imposte per il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Germania : 7275 morti - 168mila casi/ Pronta riapertura di scuole e negozi

