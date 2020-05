(Di giovedì 7 maggio 2020) Tra fughe in avanti e richiami all’ordine, continua il braccio di ferro trae Governo sulle riaperture anticipate. Oggi, all’unanimità, i governatori chiedono di poter alzare le serrande già da lunedì prossimo “Poco fa laall’unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11si possa riaprire il commercio al dettaglio”, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un punto stampa. “E dal 17 – quando scadrà il dpcm firmato il 26 aprile scorso – questa norma decada e venga totalmente attribuito allela responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture sin dal 18“. Di una riapertura anticipataattività Toti aveva già parlato questa mattina a Radio 1: ...

RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - europainitalia : Stefano Fresi si è unito alla campagna #UnitedAgainstCoronavirus per raccogliere 7,5mld di euro per la lotta al… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la conferenza delle Regioni: “Riaprire i negozi già dall’11 maggio. Dal 18 calendario affidato totalmente… - MovArtGarbaMi : RT @giornalettismo: Durante una conferenza stampa, #JoleSantelli ha tossito ripetutamente nelle sue mani e sul microfono. Poi, con quelle s… - Italia_Notizie : Coronavirus, la conferenza delle Regioni: “Riaprire i negozi già dall’11 maggio. Dal 18 calendario affidato totalme… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus conferenza

Nicola Passarotto

Liguria - “L’emergenza coronavirus ha duramente colpito il settore del Turismo ... di sostegno – conclude Andrea Costa – purtroppo però manca un forte intervento dello Stato, con un premier che in ...Lo scorso 26 aprile, durante la conferenza stampa, Conte ha presentato il nuovo Decreto, che come ben sappiamo, ha dato il via a molte attività rimaste chiuse a causa del Coronavirus, di riaprire a pa ...