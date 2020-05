Coronavirus: la Basilicata riporta zero contagi, nessun nuovo caso su 653 test (Di giovedì 7 maggio 2020) In Basilicata non sono stati riportati nuovi casi positivi di Coronavirus: la task force regionale comunica che ieri sono stati effettuati “653 test e tutti sono risultati negativi“. Attualmente i positivi sono 155, a cui “vanno aggiunte 26 persone decedute e 202 persone guarite“. I pazienti “ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 50, mentre i lucani in isolamento domiciliare sono 122“.L'articolo Coronavirus: la Basilicata riporta zero contagi, nessun nuovo caso su 653 test Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Siamo ancora in fase epidemica : immunità di gregge lontana». Basilicata - contagi zero

Nel #Lazio il trend dei contagi sotto l'1%.I guariti sono il triplo dei nuovi casi. In #Veneto +84 positiv… - USB_Basilicata : Giovedì 6 maggio | Aggiornamento #Coronavirus: nessun nuovo caso su 653 tamponi processati

(ANSA) - POTENZA, 7 MAG - Nessun positivo su 653 test effettuati ieri: oggi la Basilicata è un'altra volta a quota "zero contagi". Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che il numero d ...

Ottimismo sulla fine del coronavirus? Non troppo. «Stiamo ancora in fase epidemica. Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è positivo ed è il frutto delle misure prese e dei comportamenti d ...

