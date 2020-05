Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta (Di giovedì 7 maggio 2020) "Dal governo non c'è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo". È quanto affermato dal premier Giuseppe Conte nell'incontro con Rete Imprese Italia sulla vendita al dettaglio e gli esercizi commerciali. Sullo sfondo, anche l’ipotesi di riaprire parrucchieri, bar, ristoranti, in alcune regioni in anticipo rispetto al calendario previsto per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - GRAFICHE). "Se c'è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori", ha aggiunto Conte. Una posizione ribadita anche dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Per le riaperture "tutti noi vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le Regioni che decideranno di ... Leggi su tg24.sky ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi coronavirus : in Italia record di guariti (7 maggio)

Coronavirus - ultime notizie – Più di 8mila nuovi guariti in Italia. In Lombardia calano le terapie intensive. Il Governo lavora al dl maggio

