Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 maggio: morti, contagi, guariti (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 maggio: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 7 maggio. È di 89.624 (-1.904) persone attualmente positive, 29.958 (+274) decessi e 96.276 (+3.031) guariti, per un totale di 215.858 (+1.401) casi totali, l’odierno bilancio inerente all’emergenza Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile. Dei 89.624 attuali positivi, 15.174 (-595) sono ricoverati in ospedale, 1.311 (-22) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 73.139 (-1.287) si trovano in isolamento ... Leggi su tpi Coronavirus Italia : +274 morti - +3.031 nuovi guariti

