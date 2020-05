Coronavirus, in Toscana superati i 4000 guariti. Ventisei i nuovi casi, 16 i decessi (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono 9.683 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 26 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. I guariti crescono del 10,4% e raggiungono quota 4.052 (quasi il 42% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 166.062, 4.509 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.499. Gli attualmente positivi sono oggi 4.716, il 7,3% in meno di ieri. Si registrano 16 nuovi decessi: 6 uomini e 10 donne con un’età media di 85,1 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.275 i casi complessivi ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - in Toscana superati i 4000 guariti. Ventisei i nuovi casi - 16 i decessi

