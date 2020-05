Coronavirus, in Toscana superati i 4000 guariti. Ventisei i nuovi casi, 16 i decessi (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono 9.683 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 26 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. I guariti crescono del 10,4% e raggiungono quota 4.052 (quasi il 42% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 166.062, 4.509 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.499. Gli attualmente positivi sono oggi 4.716, il 7,3% in meno di ieri. Si registrano 16 nuovi decessi: 6 uomini e 10 donne con un’età media di 85,1 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.275 i casi complessivi ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus in Toscana - la curva risale : 15 morti - oggi 8 maggio. E 38 nuovi contagi

Coronavirus - in Toscana superati i 4000 guariti. Ventisei i nuovi casi - 16 i decessi

Coronavirus - “Testare - tracciare - trattare” : le tre T della strategia della Toscana per abbassare la curva (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono 9.683 idi positività alin, 26 in più rispetto a ieri. Isono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. Icrescono del 10,4% e raggiungono quota 4.052 (quasi il 42% deitotali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 166.062, 4.509 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.499. Gli attualmente positivi sono oggi 4.716, il 7,3% in meno di ieri. Si registrano 16: 6 uomini e 10 donne con un’età media di 85,1 anni. Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.275 icomplessivi ...

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Screening di massa in Toscana. I medici di famiglia possono prescrivere ai loro pazienti tes… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in Toscana, #8maggio ?? 38 nuovi casi (9.721 in totale) ?? 4.234 tamponi (170.296 in tot… - Agenzia_Ansa : La gente, i borghi, i laghi, le isole, le Dolomiti, l'arte, Venezia e la Toscana: il Telegraph elogia l'Italia e in… - infoitinterno : Coronavirus: in Toscana 38 nuovi casi e 15 decessi. Sono 147 le guarigioni - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 38 nuovi casi: due in più a Pisa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus, Rossi: “Vorrei consentire da subito attività motoria all’aperto oltre la prossimità alla propria abitazione”

"Non penso affatto alla riapertura delle seconde case in Toscana. La discesa verso le seconde case dal nord all’inizio della pandemia è stata purtroppo fonte di diffusione del contagio" “A chiarimento ...

Superati i 30mila decessi per Covid in italia. Oggi nessun morto in alcune regioni

Sono 87.961 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.663. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.904. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sono state s ...

"Non penso affatto alla riapertura delle seconde case in Toscana. La discesa verso le seconde case dal nord all’inizio della pandemia è stata purtroppo fonte di diffusione del contagio" “A chiarimento ...Sono 87.961 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.663. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.904. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sono state s ...