Coronavirus, in Russia non si ferma il boom di contagi: è nuovo record, oltre 11mila in 24 ore (Di giovedì 7 maggio 2020) Continua a crescere l’allarme Coronavirus in Russia, con il Paese che per il quarto giorno consecutivo fa registrare un nuovo record di contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono 11.231 le persone risultate positive al Covid-19, secondo i dati forniti dalla task force russa antiCoronavirus. Numeri che portano il totale dei casi a oltre 177mila nel Paese, con 1.625 vittime ufficiali (88 nelle ultime 24 ore). Una situazione che sta mettendo in difficoltà il presidente Vladimir Putin che da settimane viene accusato di aver sottovalutato il pericolo e di non garantire sufficienti protezioni a medici e operatori sanitari che operano nelle strutture di tutto il Paese. Proprio dottori e infermieri hanno protestato contro le condizioni di scarsa sicurezza sul lavoro con videomessaggi pubblicati in rete. L’epicentro della pandemia in Russia è la capitale Mosca che da ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Putin : “Situazioni differenti nelle varie Regioni della Russia”

