Coronavirus, in Lombardia sì a sport individuali in centri all’aria aperta dall’8 al 17 maggio: Fontana firma ordinanza (Di giovedì 7 maggio 2020) Golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica. Ma anche escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike. Sono queste alcune delle attività incluse nella nuova ordinanza per il settore sportivo firmata dal presidente della Regione Lombardia, che da domani 8 al 17 maggio dà il via libera su tutto il territorio regionale alle attività sportive individuali all’aria aperta, che includono anche equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis e corsa, automobilismo, motociclismo e go-kart. Le attività possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, rispettando tutte le misure sanitarie già in vigore. I gestori che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta non potranno aprire luoghi al chiuso o di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Lombardia ha (quasi) raggiunto la Cina per numero di casi

