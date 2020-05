Coronavirus: in Liguria si pensa al braccialetto elettronico per i bagnanti (Di giovedì 7 maggio 2020) “Di certo il distanziamento sociale funzionerà anche negli stabilimenti balneari, nella cabina di regia per la fase 2 in Liguria abbiamo ragionato con l’Istituto italiano di tecnologia di dotare tutti i bagnanti della Liguria di un braccialetto che emetta un suono o una vibrazione quando ti avvicini troppo all’altro bagnante“: lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi a Radio 1, riferendosi alla riapertura delle spiagge durante l’epidemia di Coronavirus. “Aspettiamo i protocollo Inail della cabina di regia nazionale, che sta affrontando il tema del turismo. Il tema dei temi per il turismo e’ la riapertura dei confini almeno regionali, perché il turismo autoctono vale per la Liguria forse meno del 20%“. Di una riapertura anticipata delle attività prima del primo giugno “credo che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Toti - 'Liguria regione Nord con meno mortalità'

