Coronavirus: in Alto Adige secondo giorno consecutivo senza vittime (Di giovedì 7 maggio 2020) I laboratori dell’Azienda sanitaria Altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 863 tamponi, 9 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.552. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 47.091 tamponi su 21.284 persone. Persone ricoverate Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 94 pazienti affetti da Covid-19. Altre 42 persone assistite dall’Azienda ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - lo studio anticipa i tempi : "Salto da animale a uomo forse già il 6 ottobre"

