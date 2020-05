Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 7 maggio | Ecco tutti i dati (Di giovedì 7 maggio 2020) Ecco l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi giovedì 7 maggio, la Protezione Civile ha comunicato i dati dell’emergenza Coronavirus relative alle ultime 24 ore. Coronavirus: 89.624 i malati, 1.904 in meno di ieri Sono 89.624 le persone attualmente positive al Coronavirus nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore, questo dato è sceso di … L'articolo Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 7 maggio Ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 7 maggio : morti - contagi - guariti

Bollettino coronavirus Italia : calano i morti (274) - ma è ancora allarme nuovi contagi in Lombardia

