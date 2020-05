Coronavirus, il bollettino del 7 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.401, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 215.858. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.904 unità, quindi al momento risultano positive 89.624 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.311, con un decremento di 22 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 15.174, ovvero 595 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 73.139, quindi 1.287 in meno da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 274 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 29.958. Da ieri si registrano anche 3.031 nuove guarigioni, dato ... Leggi su romadailynews BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE/ Dati 7 maggio : +196 casi - +35 morti

Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.401, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 215.858. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.904 unità, quindi al momento risultano positive 89.624 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.311, con un decremento di 22 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 15.174, ovvero 595 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 73.139, quindi 1.287 in meno da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 274 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 29.958. Da ieri si registrano anche 3.031 nuove guarigioni, dato ...

