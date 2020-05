Coronavirus | ieri su quasi 180mila persone controllate solo 1937 sanzioni

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il Viminale rende noto che nella giornata disono state 179.738 lenell’ambito delle verifiche delle forze di polizia sulle restrizioni legate all’emergenza. Sono state sanzionate, mentre 16 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, invece duesono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per lein quarantena perché risultate positive al virus.L'articolosuMeteo Web.