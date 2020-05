Coronavirus, i sanificatori russi lasciano Bergamo (Di giovedì 7 maggio 2020) Due mesi fa il contingente militare era arrivato in Italia con medici e infermieri per aiutare l'Italia durante l'emergenza Leggi su repubblica Coronavirus - Decomedical si riconverte e crea sanificatori per le auto della polizia (Di giovedì 7 maggio 2020) Due mesi fa il contingente militare era arrivato in Italia con medici e infermieri per aiutare l'Italia durante l'emergenza

cimperatore76 : RT @ChiaraSquaglia: Pronti per la SUPER PUNTATA di Striscia la notizia di STASERA??????? Io vi parlerò di un tema attualissimo: la #sanificazi… - Alex_Bruzzi1975 : RT @ChiaraSquaglia: Pronti per la SUPER PUNTATA di Striscia la notizia di STASERA??????? Io vi parlerò di un tema attualissimo: la #sanificazi… - ChiaraSquaglia : Pronti per la SUPER PUNTATA di Striscia la notizia di STASERA??????? Io vi parlerò di un tema attualissimo: la… - Notiziedi_it : Condomini, ballatoi e uffici: sanificatori all’opera a Milano per la Fase 2 del coronavirus - Notiziedi_it : Condomini, ballatoi e uffici: sanificatori all’opera a Milano per la Fase 2 del coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sanificatori Coronavirus, l'invenzione della mantovana Opto Engineering: sanificatore per l'aria climatizzata La Gazzetta di Mantova Coronavirus, i sanificatori russi lasciano Bergamo

BERGAMO – E’ il giorno dei saluti, forse dell’arrivederci, chissà. Ad ogni modo: missione finita. Dopo oltre un mese e mezzo il contingente sanitario militare russo arrivato in Lombardia per aiutare n ...

CORONAVIRUS, FORONI: ALL’ESERCITO 150 MILA MASCHERINE CHIRURGICHE E 10 MILA PAIA DI GUANTI STERILI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 maggio 2020 – Sono state consegnate oggi all’Esercito Italiano 150 mila mascherine chirurgiche a uso civile e 10 mila paia di guanti sterili. Il carico dei dispositivi ...

BERGAMO – E’ il giorno dei saluti, forse dell’arrivederci, chissà. Ad ogni modo: missione finita. Dopo oltre un mese e mezzo il contingente sanitario militare russo arrivato in Lombardia per aiutare n ...(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 maggio 2020 – Sono state consegnate oggi all’Esercito Italiano 150 mila mascherine chirurgiche a uso civile e 10 mila paia di guanti sterili. Il carico dei dispositivi ...