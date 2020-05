Coronavirus, i Paesi scandinavi accelerano sulle ripartenze: in Norvegia riaprono le scuole, in Danimarca centri commerciali, ristoranti e chiese (Di giovedì 7 maggio 2020) I Paesi scandinavi non temono la pandemia di Coronavirus e accelerano sulle ripartenze. In particolare, la Norvegia riaprira’ le scuole lunedi’ e i bar dal 1 giugno. Lo ha annunciato il governo di Oslo aggiungendo che dal 15 giugno saranno consentiti eventi culturali e sportivi con un massimo di 200 persone. Il campionato di calcio, che sarebbe dovuto iniziare in aprile, comincera’ invece il 16 giugno. “Il nostro obiettivo e’ che entro il 15 giugno siano riaperte la maggior parte delle attivita’ che abbiamo chiuso”, ha detto in conferenza stampa la prima ministra norvegese Erna Solberg. Ma, ha precisato, “c’e’ un’importante condizione. Porremo fine al confinamento in queste date solo se riusciremo a tenere l’epidemia sotto controllo”. In Danimarca, invece, da lunedi’ potranno riaprire i centri ... Leggi su meteoweb.eu Disuguaglianza al contrario : il 90% delle vittime di Coronavirus nei Paesi più ricchi al mondo

Coronavirus - l’epidemiologo computazionale Vespignani : “Approccio scandinavo con over 65 sacrificabile inaccettabile nei paesi latini”

