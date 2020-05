Coronavirus, i morti sfiorano i 30mila. 1401 nuovi casi. I contagiati in Lombardia non diminuiscono – Il bollettino della Protezione civile (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 7 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia una consistente riduzione dei nuovi contagiati da Coronavirus. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è in calo rispetto a quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 274 nuove vittime (ieri erano 369, il giorno prima 236). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a toccare quota 30mila (29.958). Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. La serie con il segno meno davanti è cominciata una settimana fa, quando si è registrato un calo di -3.106 malati di Covid-19. A seguire: sei giorni fa il decremento è stato di -608 pazienti, cinque giorni fa di -239, quattro giorni fa di -525, tre giorni fa di -199, ... Leggi su open.online Coronavirus - in Lombardia 134 morti (ieri 222). Aumentano i casi positivi di 720

Bollettino coronavirus Italia : calano morti (274) e terapie intensive - ma è allarme Lombardia

Coronavirus - meno di 90mila malati. 274 morti in un giorno (Di giovedì 7 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 7 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia una consistente riduzione deida. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è in calo rispetto a quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 274 nuove vittime (ieri erano 369, il giorno prima 236). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a toccare quota(29.958). Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. La serie con il segno meno davanti è cominciata una settimana fa, quando si è registrato un calo di -3.106 malati di Covid-19. A seguire: sei giorni fa il decremento è stato di -608 pazienti, cinque giorni fa di -239, quattro giorni fa di -525, tre giorni fa di -199, ...

stanzaselvaggia : Sarebbe interessante che oltre i numeri (222 morti solo ieri) qualcuno in Lombardia ci fornisse qualche informazion… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati: i malati scendono sotto quota 90mila, ma ancora 274 morti e 1401 nuovi casi. Quasi la metà nel… - Corriere : Coronavirus in Italia: 214.457 casi positivi e 29.684 morti. Il bollettino del 6 maggio - BullofromBelAir : RT @sportface2016: #Covid_19 #coronavirus Tutti i contagiati di oggi giovedì 7 maggio provincia per provincia - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, salgono a 155 i medici morti -