Coronavirus, i dati: i malati scendono sotto quota 90mila, ma ancora 274 morti e 1401 nuovi casi. Quasi la metà nella sola Lombardia (Di giovedì 7 maggio 2020) I malati scendono sotto quota 90mila, grazie ad altre 3mila persone guarite. Ma anche oggi ci sono 1401 nuovi casi accertati di Coronavirus in Italia, che portano il totale dei contagiati da inizio emergenza a oltre 215mila. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore confermano il lieve aumento del trend già registrato mercoledì: oggi il tasso di crescita è allo 0,65% (ieri 0,67%), contro lo 0,5% di martedì. Rilevante il fatto che quasi la metà dei nuovi contagi, 689 su 1401, siano stati registrati nella sola Lombardia. I dati forniti dalla Protezione civile riportano anche di altre 274 vittime del Covid-19. Sono 29.958 i morti totali, mercoledì l’aumento era stato di 369. Sono 89.624 i malati di Coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.904. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata molto più consistente, di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus in Italia - i dati del 7 maggio 2020 : con i 274 decessi di oggi toccata quota 30.000 morti

"Questa settimana è partita la compagnia di monitoraggio con test sierologico di tutto il personale sanitario del Piemonte. La Regione ha dichiarato che entro una settimana coprirà tutti gli operatori ...

Il vicepresidente della Regione Fabio Carosso: "Massima attenzione su tutti i territori per capire come si evolve la situazione e prevenire la diffusione di nuovi focolai". Acquisire informazioni indi ...

