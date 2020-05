Coronavirus, i DATI di oggi: solo 1.401 nuovi positivi su oltre 70 mila tamponi, appena l’1,9%. Pandemia agli sgoccioli (Di giovedì 7 maggio 2020) I DATI sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile sono anche oggi molto confortanti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 274 morti, un dato molto triste ma legato alle persone che si ammalavano oltre 20 giorni fa e comunque in netto calo rispetto alle scorse settimane, ma anche 3.031 guariti e appena 1.401 nuovi casi su 70.359 tamponi effettuati. appena l’1,9% dei test è risultato positivo. Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 215.858 contagiati 29.958 morti 96.276 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 89.624. Questi pazienti sono così suddivisi: 15.174 ricoverate in ospedale (17%) 1.311 ricoverate in terapia intensiva (1%) 73.139 in isolamento domiciliare (82%) Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo ... Leggi su meteoweb.eu Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 7 maggio

In attesa del nuovo bollettino con tutti gli aggiornamenti epidemiologici dalla Protezione Civile (come sempre attorno alle ore 18), questa mattina è tornato a parlare in conferenza stampa il Presiden ...

Totale guariti: 2.023 (di cui 1759 totalmente guariti e 264 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate ...

