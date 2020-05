Coronavirus | Governo alle Regioni | no a riaperture l’11 maggio Anticipo al 18 per bar

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il: prima del 18non si riapre nulla, perché servono almeno due settimane per valutare gli effetti sulla curva del contagio dell'ntamento delle misure deciso con il Dpcm del 4. Ma l'esecutivo, che aveva previsto l'apertura di bar, ristoranti e parrucchieri il 1 giugno, anticiperà la data al 18. Giorno in cui ripartiranno anche le messe

matteorenzi : Oggi il Governo annuncia di anticipare le riaperture. Lo chiediamo da tempo, bene così. Banalmente perché i parrucc… - fattoquotidiano : Coronavirus, Travaglio su La7: “Attacchi delle imprese al governo? In realtà è Confindustria coi soliti giochini. S… - LegaSalvini : ALTRO CHE CORONAVIRUS, CONTE PENSA AI CLANDESTINI. SALVINI SGANCIA LA BOMBA SUL GOVERNO - micheladania : RT @ErikaBaldin: A giorni verrà discusso un emendamento al “decreto maggio” del governo, per garantire anche ai pescatori autonomi (finora… - iosolamente60 : Governo? Ma vai a fare il cul.. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governo

la Repubblica

In Italia ci sono 215.858 casi di Covid-19 (1401 in più di ieri) di cui 96.276 guariti (3031 in più di ieri) e 29.958 morti (274 in più di ieri). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino della Pr ...Mentre gli italiani sono alle prese con la fase 2 dell'emergenza Coronavirus e con il calendario delle prossime eventuali riaperture, qualcuno di loro già pensa alle vacanze estive. Molte le ipotesi s ...