Coronavirus | giochi pericolosi a Wuhan | sintomi del Covid tra gli atleti dei giochi

(Di giovedì 7 maggio 2020) Quando è iniziata davvero l’epidemia del nuovo? Molto prima di quanto si pensi. Dopo la notizia diffusa qualche giorno fa secondo la quale in Francia il “paziente 0” è stato ricoverato il 27 dicembre 2019, adesso sono gliche hanno partecipato aiMondiali militari adal 18 al 27 ottobre scorso a insinuare un ulteriore dubbio. Molti sportivi hanno accusato durante quella manifestazionericonducibili al19. Tra gli altri anche l’olimpionico della spada a Pechino 2008, Matteo Tagliariol, parte della delegazione italiana composta da circa 200 persone: “Quando si è cominciato a parlare del virus, senza nessuna competenza medica, mi sono detto: allora l’ho preso. Ho 37 anni, sono sportivo, sono stato davvero molto male rispetto ai miei standard”. L’azzurro ...

