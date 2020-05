Coronavirus, Gastaldello: “Il Brescia non è pronto, abbiamo paura” (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, Daniele Gastaldello frena di fronte a una ripresa delle attività calcistiche. Mentre la Serie A in linea di massima freme, il capitano del Brescia mostra tutta la perplessità sua e della squadra a proposito di un ritorno in campo. Mentre il mondo del calcio freme per tornare in campo quanto prima, Daniele Gastaldello frena … L'articolo Coronavirus, Gastaldello: “Il Brescia non è pronto, abbiamo paura” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 maggio 2020), Danielefrena di fronte a una ripresa delle attività calcistiche. Mentre la Serie A in linea di massima freme, il capitano delmostra tutta la perplessità sua e della squadra a proposito di un ritorno in campo. Mentre il mondo del calcio freme per tornare in campo quanto prima, Danielefrena … L'articolo: “Ilnon èpaura” proviene da www.inews24.it.

Gianluc36934593 : RT @DiMarzio: #Brescia, #Gastaldello: “Se il prezzo della ripresa è farci male, non ne vale la pena”. - acuntrora : RT @DiMarzio: #Brescia, #Gastaldello: “Se il prezzo della ripresa è farci male, non ne vale la pena”. - marcullo02 : RT @DiMarzio: #Brescia, #Gastaldello: “Se il prezzo della ripresa è farci male, non ne vale la pena”. - DiMarzio : #Brescia, #Gastaldello: “Se il prezzo della ripresa è farci male, non ne vale la pena”. - Mediagol : #Brescia, Gastaldello: 'Noi pronti a giocare? Se lo chiedono a me dico di no. Siamo esseri umani, abbiamo paura'… -