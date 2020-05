Coronavirus | ‘fare tamponi a tappeto abbatte la trasmissione’ Ma l’Italia continua a

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il comitato tecnico scientifico include davvero i migliori esperti di salute globale, politiche sanitarie ed epidemiologia in Italia? Perché allora ha ignorato per almeno un mese l’importanza di usareanche per gli asintomatici dopo la pubblicazione dei risultati dell'”esperimento” di Crisanti a Vo’ Euganeo nella prestigiosa rivista scientifica British Medical Journal? Secondo un recente articolo di Repubblica: “(Nel)…Comitato tecnico-scientifico è…(stato) scelto giustamente il top degli esperti, messi alla guida di altrettante istituzioni.” Tuttavia, l’articolo non spiega su quali criteri di “expertise” è stato creato il comitato tecnico scientifico. E’ difficile saperlo, ma a parte alcune eccezioni in alcuni ambiti, le figure selezionate non sembrano essere state scelte in base ai ...