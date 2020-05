Coronavirus e gli esilaranti risvolti dello smart working: si spoglia durante il Consiglio Comunale, il VIDEO che sta facendo impazzire il web (Di giovedì 7 maggio 2020) Ai tempi del Coronavirus sono in molti a essersi dovuti adattare allo smart working. Lavoro, riunioni, progetti sono stati infatti gestiti online anche mediante dei video-confronti. Tuttavia, non sono mancati i retroscena simpatici, come quello avvenuto a Oristano durante la diretta di 7 ore dell’assemblea civica. Mentre si discuteva di bilancio di previsione, gli altri partecipanti alla videoconferenza hanno assistito a uno “spogliarello” live del revisore dei conti che, probabilmente, non si è accorto di rientrare nell’inquadratura. E così per due minuti l’assemblea virtuale si è concentrata sullo strip-tease che si è svolto sulla parte destra dello schermo. Non solo: il video è diventato virale, rubando un sorriso che in questa particolare era storica, non è cosa da poco. Ve lo proponiamo anche ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Brusaferro : “Siamo molto lontani dalle soglie dell’immunità di gregge”

Coronavirus - l'Ue accusa la Cina : «Censura gli articoli che denunciano le sue responsabilit

I test sierologici cercano di individuare gli anticorpi ma sono incompleti e non ancora in grado di dirci se l'infezione ... Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanita' Silvio ...

Un tavolo regionale per studiare e valutare le condizioni di praticabilità delle attività degli oratori estivi, in vista delle scelte – politiche e pastorali – che Regione Piemonte e diocesi piemontes ...

