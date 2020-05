Coronavirus, è giallo: ucciso ricercatore negli Usa. “Era vicino a nuove scoperte” (Di giovedì 7 maggio 2020) Bing Liu, 37 anni, ricercatore cinese che lavorava al dipartimento di biologia della Scuola di Medicina dell’Università di Pittsburgh (USA) è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco sabato scorso, 2 maggio, nella periferia della città della Pennsylvania. Come riportato su Fox News, il ricercatore stava studiando la composizione biologica del Coronavirus ed era sul ‘punto’ di fare “scoperte molto significative per la comprensione della malattia”. Stando a quanto riferito dai media locali, Bing Liu conosceva il suo assassino, un uomo che è poi si è chiusi nella sua automobile e si è tolto la vita. Il capo del Dipartimento dove lavorava lo scienziato Bing Liu, ha raccontato alla stampa locale che il 37enne era uno scienziato di grande talento.



