Coronavirus e dolore cronico reumatico | Sinigaglia Sir | «Con la pandemia 5 milioni di

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Adnkronos) – Ilpuò essere dovuto ad artrite reumatoide, Lupus, sclerosi sistemica, osteoporosi, vasculiti. E sono solo alcune delle oltre 150 malattie reumatiche che interessano soprattutto le donne, anche in età giovanile. Nel nostro Paese ne soffrono 5di persone, il 10 per cento della popolazione. Queste patologie – secondo la Società italiana di Reumatologia (Sir) – colpiscono a tutte le età, bambini compresi. Sbagliato dunque confondere le patologie reumatologiche come esclusive della terza età, anche se gli anziani pagano un prezzo elevato in termini epidemiologici. Malati fragili, cronici, spesso in labile equilibrio clinico, troppo a lungo dimenticati a causa del Covid-19. Negli ospedali i reparti di Reumatologia non sono più attivi perché destinati alla Medicina interna e alle ...