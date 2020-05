Coronavirus, Dl Maggio, bonus bollette e affitti imprese, Fase 2: cos’è, quando, ristoro, ok fondo perduto (Di giovedì 7 maggio 2020) Emergono nuovi scenari negli ambiti dei provvedimenti che il governo, con il tanto atteso Decreto di Maggio, ex Decreto di Aprile, intende varare per sostenere cittadini e imprese nell’affrontare le gravi conseguenze della crisi economica, produttiva e occupazionale che sta attanagliando il paese per effetto della pandemia da Coronavirus. Negli ambiti dei vari provvedimenti in arrivo, si è molto parlato del cosiddetto bonus bollette e affitti per le imprese che dovrebbe prevedere ristori, sospensioni e procedure vantaggiose. Si andrebbero a sommare ad altri tipi di iniziative come quelle del fondo perduto e quelle relative alla Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali. Leggi anche: Decreto Maggio imprese: alberghi, bar, ristoranti, non si pagherà la Tosap. ... Leggi su italiasera Coronavirus - i dati dei contagiati in Abruzzo aggiornati al 6 maggio

Coronavirus - Spagna : stato di emergenza esteso fino al 24 maggio – VIDEO

Decreto Maggio 2020 : riduzione orario di lavoro ma stesso stipendio - la proposta anti-coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) Emergono nuovi scenari negli ambiti dei provvedimenti che il governo, con il tanto atteso Decreto di, ex Decreto di Aprile, intende varare per sostenere cittadini enell’affrontare le gravi conseguenze della crisi economica, produttiva e occupazionale che sta attanagliando il paese per effetto della pandemia da. Negli ambiti dei vari provvedimenti in arrivo, si è molto parlato del cosiddettoper leche dovrebbe prevedere ristori, sospensioni e procedure vantaggiose. Si andrebbero a sommare ad altri tipi di iniziative come quelle del fondo perduto e quelle relative alla Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali. Leggi anche: Decreto: alberghi, bar, ristoranti, non si pagherà la Tosap. ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Siamo stati in mano a dei matti. (Una parte del mio intervento a “Quarta Repubblica”… - repubblica : ?? Coronavirus, riaperture: parrucchieri, bar e ristoranti: in alcune regioni al via dal 18 maggio. La conferma del… - SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - Tfilmprod : Dal 30 maggio cinema aperti in Nord Reno-Westfalia (Colonia, Düsseldorf, Bonn) con un posto occupato ogni 3.… - luca18Mi : RT @cristianalaz: VENTI DI GUERRA: L’industria farmaceutica messa all’angolo? ?? @zaiapresidente : «Stiamo per creare la più grande 'ban… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maggio Coronavirus: Abruzzo, dati aggiornati al 6 maggio. Casi positivi a 3047 Regione Abruzzo Tutte le notizie di giovedì 7 maggio:

Conte all'Agi conferma: "Possibili aperture anticipate in alcuni territori dai prossimi giorni di maggio" Brasile, record di morti (614) e contagi (10.381) in un solo giorno Positivo al coronavirus il ...

Emergenza Coronavirus, la conferma del ministro Spadafora: "Il 18 ripartiranno gli allenamenti collettivi"

Anche il mondo dello sport, come il resto della società italiana, è entrato dalla giornata di lunedì nella Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus. Com’è noto, dal 4 maggio sono di nuovo possibili “… le ses ...

Conte all'Agi conferma: "Possibili aperture anticipate in alcuni territori dai prossimi giorni di maggio" Brasile, record di morti (614) e contagi (10.381) in un solo giorno Positivo al coronavirus il ...Anche il mondo dello sport, come il resto della società italiana, è entrato dalla giornata di lunedì nella Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus. Com’è noto, dal 4 maggio sono di nuovo possibili “… le ses ...