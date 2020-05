Coronavirus | disabili dimenticati e genitori esausti Mia figlia in casa da 2 mesi

cinquewit : Home Care Premium, #Inps : 3.000 #anziani e #disabili colpiti dal #Covid19 nuovi beneficiari del progetto… - anitafiaschetti : RT @CBMItaliaOnlus: Nell'#EmergenzaCOVID19 il nostro impegno, al fianco delle persone con disabilità, continua soprattutto nei Paesi in via… - CBMItaliaOnlus : Nell'#EmergenzaCOVID19 il nostro impegno, al fianco delle persone con disabilità, continua soprattutto nei Paesi in… - sportli26181512 : #Notizie #Coronavirus Roma, il call center a disposizione delle persone disabili: Ormai da diverse settimane sono i… - SienaFree : Coronavirus, dal 18 maggio riaprono i centri diurni per disabili -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus disabili

SienaFree.it

In questa sconvolgente pandemia di Coronavirus, pare che ci si sia dimenticati dei ragazzi disabili. Questo, perlomeno, è il grido d’allarme lanciato sulle colonne dell’edizione odierna del quotidiano ...GENOVA - Regione Liguria ha stanziato oltre 100 milioni di euro - tra finanziamenti e contributi a fondo perduto - per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle famiglie per far fronte all'emergenza ...