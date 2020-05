Coronavirus | De Magistris | “Governo lento | c’è clima di esasperazione”

Leggi su anteprima24

Napoli – "C'è un'esasperazione sociale che rischia di diventare tensione e conflitto, ma il Governo sta agendo molto lentamente e con poco coraggio. Sono preoccupato per l'Italia". Sono queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de, intervenuto a La7 nel corso della trasmissione Coffee Break. "Il Governo non fa il reddito di emergenza, non immette liquidità per le attività produttive, si è dimenticato dei sindaci e quindi dei servizi essenziali" – ha spiegato de, che poi prosegue così – "In Italia c'è un tema di contagio criminale che il Governo sottovaluta, altrimenti agirebbe in maniera più rapida, invece sta agendo molto lentamente e non spiega il perché. Noi sindaci siamo assolutamente indignati ...