Coronavirus, Conte pensa ad anticipare le riaperture ma solo in alcune Regioni (Di giovedì 7 maggio 2020) La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è cominciata da poco. I dati che la Protezione Civile divulga ogni giorno sono incoraggianti, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire quanto l’allentamento delle misure abbia inciso sul numero di contagi. La discussione con le Regioni, soprattutto le ultime con la Calabria, hanno portato a una riflessione nel Governo e ora Conte pensa di anticipare alcune riaperture, almeno in alcune Regioni. riaperture anticipate “Non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo, possiamo valutare aperture ulteriori dei negozi“, ha spiegato ieri il premier Giuseppe Conte durante il vertice con le imprese, e si pensa quindi ad un piano, Regione per Regione, per cominciare a riaprire tutte quelle attività che sono ancora bloccate. Durante una intervista ad ... Leggi su thesocialpost Coronavirus – Conte pensa ad un’apertura anticipata di ristoranti e centri estetici

Coronavirus ultime notizie : mascherine gratis - arriva l’annuncio di Conte

Coronavirus - Conte pensa di riaprire in anticipo bar - ristoranti e parrucchieri (Di giovedì 7 maggio 2020) La Fase 2 dell’emergenzaè cominciata da poco. I dati che la Protezione Civile divulga ogni giorno sono incoraggianti, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire quanto l’allentamento delle misure abbia inciso sul numero di contagi. La discussione con le, soprattutto le ultime con la Calabria, hanno portato a una riflessione nel Governo e oradi, almeno inanticipate “Non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo, possiamo valutare aperture ulteriori dei negozi“, ha spiegato ieri il premier Giuseppedurante il vertice con le imprese, e siquindi ad un piano, Regione per Regione, per cominciare a riaprire tutte quelle attività che sono ancora bloccate. Durante una intervista ad ...

LegaSalvini : ALTRO CHE CORONAVIRUS, CONTE PENSA AI CLANDESTINI. SALVINI SGANCIA LA BOMBA SUL GOVERNO - Agenzia_Ansa : #Napoli, #suicida imprenditore oppresso dalla crisi economica legata al #coronavirus. #Conte: 'Notizia dolorosa'… - Agenzia_Ansa : #Fase2, #Conte alle imprese: 'Non vogliamo prolungare il #lockdown. Valutiamo la riapertura anticipata dei negozi'… - MaurizioTorchi2 : RT @RadioSavana: Gradimento di #Conte al 54%? Impreditore, in un minuto e quaranta, ci spiega il perchè. Un po' rude, ma il concetto è abba… - edma56484561 : RT @RadioSavana: #Conte contro commercianti e cittadini: aiuti zero, verbali in quantità! Quale miglior occasione per incassare? La sorella… -