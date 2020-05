Coronavirus, c’è l’accordo governo-Cei: ecco come si celebrerà la messa dal 18 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Fedeli con le mascherine, no al segno della pace, la comunione distribuita con il sacerdote munito di guanti e mascherina e a distanza di sicurezza dai fedeli. Che dovranno rimanere fuori se entrati in contatto con pazienti Covid, in caso di sintomi influenzali o respiratori o ancora se hanno oltre 37,5 gradi di temperatura corporea. A contingentare gli ingressi e a supervisionare la situazione ci saranno alcuni volontari o collaboratori, ben riconoscibili e adeguatamente protetti. È così che si potrà tornare a celebrare e ad assistere alle messe a partire dal 18 maggio, come previsto dal protocollo firmato dal governo - con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - e dalla Cei, nella persona del cardinale Gualtiero Bassetti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE - I ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - De Magistris : “Governo lento - c’è clima di esasperazione”

