Coronavirus, Cartabellotta: “Evitare che Regioni facciano pochi tamponi per rischio lockdown. Soglia minima è di 250 per 100mila abitanti” (Di giovedì 7 maggio 2020) “I tamponi sono fondamentali nella Fase 2 ma bisogna che venga definita una soglia minima a livello regionale. Bisogna evitare comportamenti opportunistici delle Regioni, finalizzati a ridurre la diagnosi di un numero troppo elevato di nuovi casi che aumenterebbe il rischio di nuovi lockdown”. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, in audizione in commissione Igiene e sanità al Senato. “Se noi oggi vediamo pochi casi in Sicilia o in Campania è perché l’epidemia è poco diffusa in quelle Regioni? Oppure quanto sappiamo è condizionato dal fatto che la Calabria sta facendo 52 tamponi al giorno per 100mila abitanti, rispetto ai 192 della Valle D’Aosta? Dove ci sono pochi casi si stanno facendo troppi pochi tamponi e il rischio è individuarli solo quando poi la situazione si aggraverà, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Cartabellotta (Gimbe) : “Sud più sicuro tranne la Puglia. Fase 2? Va programmata con metodo scientifico - dipende da 5 variabili”

Coronavirus - Cartabellotta (Gimbe) : “Fase due? Forse tra fine aprile e metà maggio. Prima di allora è molto rischioso pensare a riaperture”

Coronavirus - Cartabellotta : "L'Italia ha pagato molto caro il prezzo dell’impreparazione" (Di giovedì 7 maggio 2020) “Isono fondamentali nella Fase 2 ma bisogna che venga definita una soglia minima a livello regionale. Bisogna evitare comportamenti opportunistici delle, finalizzati a ridurre la diagnosi di un numero troppo elevato di nuovi casi che aumenterebbe ildi nuovi lockdown”. Lo ha detto Nino, presidente della Fondazione Gimbe, in audizione in commissione Igiene e sanità al Senato. “Se noi oggi vediamocasi in Sicilia o in Campania è perché l’epidemia è poco diffusa in quelle? Oppure quanto sappiamo è condizionato dal fatto che la Calabria sta facendo 52al giorno per 100mila abitanti, rispetto ai 192 della Valle D’Aosta? Dove ci sonocasi si stanno facendo troppie ilè individuarli solo quando poi la situazione si aggraverà, ...

bicipi : RT @Cartabellotta: #coronavirus: stop al federalismo dei #tamponi Bisogna definire una soglia nazionale per tutelare #salute persone ed evi… - ilfattovideo : Coronavirus, Cartabellotta: “Evitare che Regioni facciano pochi tamponi per rischio lockdown. Soglia minima è di 25… - Luciano777777 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: stop al federalismo dei #tamponi Bisogna definire una soglia nazionale per tutelare #salute persone ed evi… - gb46290720 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: stop al federalismo dei #tamponi Bisogna definire una soglia nazionale per tutelare #salute persone ed evi… - Luciano777777 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: da analisi @GIMBE 2 richieste a: - Regioni: implementare estensione mirata #tamponi diagnostici - Governo… -