Coronavirus, Capua: “Non sarà il vaccino a portarci fuori dall’incubo nell’immediato” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Non sarà il vaccino a portarci fuori da questo incubo nell’immediato“: a sostenere questa posizione è la virologa Ilaria Capua, una delle voci autorevoli che, in questi mesi di emergenza Coronavirus, è intervenuta più volte sull’argomento Covid-19. Ilaria Capua: la posizione della virologa sul vaccino Mentre i laboratori di tutto il mondo rincorrono la pista di un vaccino contro il Coronavirus, sono tanti i pareri scientifici intervenuti sull’argomento in questi mesi. La ricerca continua, in un contesto di sperimentazione fluido e complesso in cui è bene muoversi con le dovute cautele, per evitare facili allarmismi e altrettanto facili entusiasmi. Ai microfoni della trasmissione diMartedì, condotta su La7 da Giovanni Floris, la virologa Ilaria Capua ha risposto ad alcune domande proprio su questo asse ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Ilaria Capua : “Non sarà il vaccino a farci uscire da questo incubo - il trattamento con il plasma è una pratica vecchissima ma rischiosa”

Ilaria Capua riaccende il confronto : «Attenti - l’aria condizionata può veicolare il coronavirus»

Coronavirus - Capua su La7 : “Vaccino non ci farà uscire presto da incubo. Plasma? Dà risultati ma ci sono rischi come epatite e shock anafilattico” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Non sarà ilda questo incubo nell’immediato“: a sostenere questa posizione è la virologa Ilaria, una delle voci autorevoli che, in questi mesi di emergenza, è intervenuta più volte sull’argomento Covid-19. Ilaria: la posizione della virologa sulMentre i laboratori di tutto il mondo rincorrono la pista di uncontro il, sono tanti i pareri scientifici intervenuti sull’argomento in questi mesi. La ricerca continua, in un contesto di sperimentazione fluido e complesso in cui è bene muoversi con le dovute cautele, per evitare facili allarmismi e altrettanto facili entusiasmi. Ai microfoni della trasmissione diMartedì, condotta su La7 da Giovanni Floris, la virologa Ilariaha risposto ad alcune domande proprio su questo asse ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino non ci farà uscire presto da incubo. Plasma? Dà risultati ma ci sono rischi com… - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Un vaccino che non ha fatto molta sperimentazione ci penserei due volte prima di farlo. P… - La7tv : #dimartedi 'Se i parrucchieri riuscissero ad applicare delle misure di contenimento, con appuntamenti fissati bene… - lubelluledotcom : RT @ChiodiLuigi: CORONAVIRUS in DIRETTA VIDEO: Non sarà il VACCINO a tirarci fuori dall'INCUBO COVID-19. Parla la VIROLOGA Capua https://t.… - ChiodiLuigi : CORONAVIRUS in DIRETTA VIDEO: Non sarà il VACCINO a tirarci fuori dall'INCUBO COVID-19. Parla la VIROLOGA Capua… -