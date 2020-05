Coronavirus, Burioni annuncia: “Primo vaccino che funziona” (Di giovedì 7 maggio 2020) L’annuncio arriva con un tweet dal virologo italiano Roberto Burioni sulla base di una ricerca pubblicata su Science La buona notizia arriva dalla rivista scientifica Science ed afferma che un primo vaccino funzionerebbe perfettamente sugli animali. Un importante passo avanti nella ricerca che il virologo Roberto Burioni ha pubblicato su Tweet scrivendo:” “Finalmente una notizia davvero ottima: un primo vaccino funziona benissimo negli animali. Come vi avevo detto, le notizie importanti le leggeremo su Science e non su Whatsapp. Stasera c’è da andare a letto felici” Poi sul suo sito Medical Facts, Burioni ha spiegato esattamente di cosa si tratta e come funzionerebbe sottolineando un fattore molto importante e cioè che “non solo i vaccini non hanno dimostrato alcuna tossicità, ma hanno fatto ... Leggi su chenews Coronavirus - un vaccino di tipo “tradizionale” funziona sugli animali. Burioni : “Finalmente un’ottima notizia”

Coronavirus - De Donno : “La cura con il plasma è la soluzione ma è non costa nulla e per questo a Burioni non piace a me invece interessa solo salvare vite”

