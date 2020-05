Coronavirus, Brusaferro: “Siamo ancora in fase epidemica, lontani dall’immunità di gregge. Conviveremo con il virus per mesi” (Di giovedì 7 maggio 2020) Siamo ormai entrati nella fase 2, ma non per questo l’emergenza è finita, anzi. “Siamo ancora in fase epidemica“, ha ricordato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in audizione in Commissione Affari sociali della Camera. Durante il suo intervento ha parlato diffusamente dell’app di contact tracing e della lunga fase di convivenza con il virus che ci aspetta fino all’introduzione di un vaccino, sottolineando il fatto che siamo ancora lontani dall’immunità di gregge.”Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è positivo ed è il frutto delle misure prese e dei comportamenti degli italiani – ha spiegato – ciò non toglie che abbiamo nuovi casi e che la circolazione del virus sia presente nel Paese, e questo deve portarci ad adottare tutte le misure ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Brusaferro : “Siamo molto lontani dalle soglie dell’immunità di gregge”

