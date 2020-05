Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Siamo ancora nella fase epidemica. L’obiettivo è contenere i contagi fino al vaccino. Il monitoraggio è alla base della Fase 2” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Siamo ancora nella fase epidemica, il fatto che la curva sia decrescente, grazie ai comportamenti adottati dai cittadini, e questo è un fatto positivo ma ciò non toglie che abbiamo ancora nuovi casi e che il virus è presente nel Paese, questo deve farci adottare tutte le precauzioni”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione presso la Commissione Affari sociali della Camera. “Il virus – ha aggiunto il numero uno dell’Iss – si diffonde nella stessa maniera in cui si diffondeva all’inizio. Non siamo ancora in grado di immaginare l’eradicazione del virus perché serve il vaccino, il nostro obiettivo è tenere l’Rn al di sotto dell’uno e contenere il contagio, rendendolo sostenibile per il servizio ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Siamo ancora in fase epidemica : immunità di gregge lontana». Basilicata - contagi zero

Coronavirus - Brusaferro : “I numeri sono in calo ma siamo ancora nella fase epidemica. Molto lontani dall’immunità di gregge”

Coronavirus - Brusaferro : “I numeri sono in calo ma siamo ancora nella fase epidemica” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Siamo, il fatto che la curva sia decrescente, grazie ai comportamenti adottati dai cittadini, e questo è un fatto positivo ma ciò non toglie che abbiamonuovi casi e che il virus è presente nel Paese, questo deve farci adottare tutte le precauzioni”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio, in audizione presso la Commissione Affari sociali della Camera. “Il virus – ha aggiunto il numero uno dell’Iss – si diffondestessa maniera in cui si diffondeva all’inizio. Non siamoin grado di immaginare l’eradicazione del virus perché serve il vaccino, il nostro obiettivo è tenere l’Rn al di sotto dell’uno e contenere il contagio, rendendolo sostenibile per il servizio ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Brusaferro in Commissione alla Camera - LA DIRETTA #ANSA - VittorioSgarbi : #coronavirus Buongiorno, questa classifica inquieta. - Adnkronos : #Brusaferro: 'Curva #contagi in calo, ma è ancora fase epidemica' - Affaritaliani : Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Siamo ancora nella fase epidemica” - occhio_notizie : Emergenza #Coronavirus, Brusaferro: 'Curva contagi in calo, ma è ancora fase epidemica' -