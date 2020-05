Coronavirus, Brusaferro: “Il 18 maggio misureremo gli effetti delle aperture attraverso i dati dei ricoveri” (Di giovedì 7 maggio 2020) Troppo presi a ‘contestare’ l’esiguità delle ‘concessioni’ che il governo ha annunciato all’alba del 4 maggio, a molti è sfuggito il ragionamento logico del Comitato scientifico: ‘i contagi e l’eventuale sintomatologia si manifestano nell’arco dei 14 giorni, dunque apriamo per gradi monitorando la situazione. Così, un primo allentamento il 4 maggio e, se i numeri ‘quadrano’, un secondo dal 18, esattamente a 14 giorni dal primo allentamento. Brusaferro: “Capiremo dai ricoveri che avremo dal 18” Ed è esattamente quello che stamane, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha ripetuto nel corso dell’audizione alla Commissione Affari sociali della Camera, riferendo sul monitoraggio e le misure intraprese nell’ambito del contrasto ... Leggi su italiasera Coronavirus - Brusaferro : “Fase 2? Basata su 3 gambe : monitoraggio focolai - garanzia strutture Covid e ripresa servizi sanitari sospesi”

