Coronavirus, Brusaferro: “I numeri sono in calo ma siamo ancora nella fase epidemica. Molto lontani dall’immunità di gregge” (Di giovedì 7 maggio 2020) “siamo ancora nella fase epidemica, i numeri sono in calo grazie ai comportamenti adottati dai cittadini ma ci sono ancora contagi e il virus si trasmette con le stesse modalità di prima“: lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione Affari sociali della Camera, sulle iniziative volte al monitoraggio dei contatti interpersonali nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. “Il fatto che la curva epidemica mostri un numero di casi decrescente è positivo, e dimostra l’efficacia delle misure e l’adesione degli italiani. Però questo non toglie che abbiamo nuovi casi e la circolazione del virus è presente nel Paese, e questo deve farci adottare tutte le precauzioni. Il virus ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Brusaferro : “I numeri sono in calo ma siamo ancora nella fase epidemica”

