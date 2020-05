Coronavirus, Borrelli: “Se il virus riparte pronti ad un nuovo lockdown” (Di giovedì 7 maggio 2020) L’audizione di Borrelli in Commissione alla Camera: “pronti a inasprire le misure se il virus riparte”. ROMA – In audizione in Commissione alla Camera Angelo Borrelli ha confermato la possibilità di un nuovo lockdown se il numeri dei contagi ritorneranno a salire. “C’è in corso – ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile – un attento monitoraggio. E’ previsto un inasprimento delle misure di contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare la ripartenza del virus. Ma sono sicuro che con i giusti comportamento le restrizioni potranno essere limitate al massimo e annullate“. Borrelli sulle riaperture: “Il ministro Speranza lavora con il Cts” Borrelli ha risposto anche a delle domande sulle riapeture: “So che ci stanno lavorando il Ministero della Salute e il ... Leggi su newsmondo LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Borrelli : “Se virus riparte - inasprimento”

Coronavirus Italia - Borrelli su Fase 2 : Se virus riparte - inasprimento

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Borrelli : “Cts finché operativo supporta Governo” (Di giovedì 7 maggio 2020) L’audizione diin Commissione alla Camera: “a inasprire le misure se il”. ROMA – In audizione in Commissione alla Camera Angeloha confermato la possibilità di unlockdown se il numeri dei contagi ritorneranno a salire. “C’è in corso – ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile – un attento monitoraggio. E’ previsto un inasprimento delle misure di contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare lanza del. Ma sono sicuro che con i giusti comportamento le restrizioni potranno essere limitate al massimo e annullate“.sulle riaperture: “Il ministro Speranza lavora con il Cts”ha risposto anche a delle domande sulle riapeture: “So che ci stanno lavorando il Ministero della Salute e il ...

Agenzia_Ansa : #Borrelli: 'Se il #virus riparte, previsto un inasprimento delle misure'. L'audizione alla #Camera in videoconferen… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Borrelli su Fase 2: Se virus riparte, inasprimento - Agenzia_Ansa : #Borrelli: 'Annullati 13 contratti per 13 milioni di mascherine'. L'audizione alla #Camera in videoconferenza del c… - BiancoliRosella : RT @Maraisandor2: #Coronavirus, Borrelli: 'Se il virus riparte le misure saranno inasprite subito'. Ma in Italia, di preciso, chi comanda?… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Borrelli: 'Se il virus riparte è previsto un inasprimento delle misure di contenimento' -