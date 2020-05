Coronavirus: Bertolaso, ‘a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiesto di accedere ai fondi che Intesa Sanpaolo aveva messo a disposizione della Protezione Civile. C’è stata una richiesta del governatore delle Marche specifica in questo senso, ma non abbiamo visto una lira. Ma ci siamo arrangiati e abbiamo fatto tutto con le donazioni private qui nelle Marche e anche con un importante contributo della Banca d’italia. A Milano abbiamo fatto tutto con le donazioni private”. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Marche per l’ospedale Covid a Civitanova Marche. L'articolo Coronavirus: Bertolaso, ‘a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Bertolaso - ‘malattia grave - io curato subito con clorochina’

Coronavirus - Bertolaso : “L’Italia non è pronta per una seconda ondata - numero elevato morti per mancanza di posti in rianimazione”

Coronavirus - Bertolaso : “A Milano e nelle Marche ospedali in tempi record” (Di giovedì 7 maggio 2020), 7 mag. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiesto di accedere ai fondi che Intesa Sanpaolo aveva messo a disposizione della Protezione Civile. C’è stata una richiesta del governatore dellespecifica in questo senso, ma non abbiamo visto una lira. Ma cie abbiamo fatto tutto con leprivate quie anche con un importante contributo della Banca d’italia. Aabbiamo fatto tutto con leprivate”. Lo ha detto Guido, consulente del presidente della Regioneper l’ospedale Covid a Civitanova. L'articolo, ‘aciconprivate’ proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Bertolaso, 'malattia grave, io curato subito con clorochina'... - TV7Benevento : Coronavirus: Bertolaso, 'a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private'... - beppebottero : Dr. @Bertolaso_Guido ha detto che l'Italia non è ancora attrezzata per questa pandemia di #coronavirus, che non è f… - NataliniPaolo : #staseraitalia io sono di civitanova , qui si vocifera che c avete mangiato molto col #covidhospital ....… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bertolaso Coronavirus, Bertolaso: credo sia importante pensare anche a Fase 3 Affaritaliani.it Bertolaso: l'emergenza non è finita, non siamo pronti a una seconda ondata di contagi

«Il Paese deve ripartire, ma non possiamo dimenticare che questa è un’emergenza sanitaria, che non è affatto finita. Oggi ci sono stati 274 morti. Il Paese non è ancora attrezzato per fronteggiare da ...

Coronavirus: Bertolaso, 'a Milano e nelle Marche ci siamo arrangiati con donazioni private'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto di accedere ai fondi che Intesa Sanpaolo aveva messo a disposizione della Protezione Civile. C’è stata una richiesta del governatore delle Marche spec ...

«Il Paese deve ripartire, ma non possiamo dimenticare che questa è un’emergenza sanitaria, che non è affatto finita. Oggi ci sono stati 274 morti. Il Paese non è ancora attrezzato per fronteggiare da ...Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto di accedere ai fondi che Intesa Sanpaolo aveva messo a disposizione della Protezione Civile. C’è stata una richiesta del governatore delle Marche spec ...