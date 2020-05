(Di giovedì 7 maggio 2020) Quella che inizialmente era stata considerata unada parte del governo di Pechino si è poi rivelata una scelta concordata anche con la delegazione Ue in. Ha fatto discutere la rivelazione di alcuni quotidiani internazionali riguardo alle accuse che l’Unione europea avrebbe rivolto alla Repubblica Popolare dopo che “un articolo co-firmato dal suoa Pechino è stato pubblicato sul China Daily“, voce del Partito Comunista Cinese, “rimuovendo un riferimento allo scoppio delin”. “È deplorevole vedere che la frase sulla diffusione del virus sia stata modificata – ha dichiarato Nicolas Chapuis, il diplomatico europeo a Pechino, al Financial Times – Ilsi è originato ine poi si è diffuso nel resto del mondo”. Ma le dichiarazioni rilasciate da un ...

zazoomblog : Coronavirus ambasciatore Ue in Cina denuncia la censura della sua lettera sul giornale del Governo Pechino. Commiss… - infoiteconomia : Coronavirus ultime notizie dal mondo: De Guindos, Bce sotto giurisdizione Corte Ue. Cina censura ambasciatore Ue, p… - Lettera43 : Il passaggio cancellato dalla lettera dell'ambasciatore Ue a Pechino diventa un caso diplomatico - venti4ore : Scontro Cina sull origine del coronavirus ambasciatore Pechino censurata lettera - preuniop : Sono sempre più tesi i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Donald Trump continua infatti a puntare il dito contro la C… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ambasciatore

Quella che inizialmente era stata considerata una censura da parte del governo di Pechino si è poi rivelata una scelta concordata anche con la delegazione Ue in Cina. Ha fatto discutere la rivelazione ...Nella lettera aperta scritta dall'ambasciatore europeo in Cina sul China Daily scompare il passaggio sull'inizio della pandemia. Il ministero degli Esteri del Dragone non ha dato il via libera. Uno sg ...