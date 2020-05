Coronavirus, altri 274 morti in un giorno. Quasi 30.000 le vittime dall’inizio dell’emergenza. Ma il trend è in calo (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono Quasi 30.000 i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 274 decessi, per un totale di 29.958 dall’inizio della crisi. Continua a calare il numero delle persone attualmente positive, in tutto 89.624 con una diminuzione di 1.904 rispetto a ieri. Si contano inoltre 3.031 guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 96.276. I ricoverati con sintomi scendono a 15.174 (-595), i pazienti in terapia intensiva sono 1.311 (-22). In isolamento domiciliare si trovano 73.139 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 215.858 (+1.401). In tutto sono stati eseguiti 2.381.288 tamponi, i casi testati sono 1.563.557. Coronavirus, il bollettino di oggi, l’audizione di Brusaferro alla Camera Del resto, solo questa mattina Silvio Brusaferro, ... Leggi su secoloditalia Coronavirus in Italia - altri 3 mila guariti : sempre meno malati e calano anche i morti

