Coronavirus | Abitabile | “Il sindaco Romano segue i nostri consigli”

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Ebbene, finalmente ilsi muove nella direzione della prevenzione e del contenimento del contagio. È dall’inizio della pandemia che proponiamo una simile politica, passando per interventi, azioni, proposte ed interrogazioni consiliari. I riscontri istituzionali sono sempre stati negativi poiché le istanze relative allo screening preventivo erano “dilatorie, sciocche e intrise di sola fuffa”. Certo, ci vuole coraggio ora a far proprie quelle stesse istanze, tanto disprezzate, e a miracolarle come frutto degli sforzi amministrativi. E ci vuole coraggio anche a viaggiare sempre “a rimorchio” delle iniziative altrui ma mistificare come lavoro silenzioso e di collaborazione, invero, aggregandosi a quanto fanno altri sindaci, ma non in tutto, chiaramente (vedasi la rinuncia alle ...