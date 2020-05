Coronavirus, a Milano riaprono i mercati rionali: varchi presidiati e controllo della temperatura. “Mesi duri, il ritorno è vitale per noi” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Sono stati mesi duri per noi, ma oggi il ritorno del mercato è vitale per noi”. Il signor Gianni gestisce il banco del pollo allo spiedo al mercato di Niguarda. Dopo due mesi di stop, oggi è tornato a montare il suo banco insieme ai colleghi di altri ventiquattro mercati rionali di Milano. Un ritorno alla normalità con le dovute accortezze. Banchi distanziati e mercati recintati con un solo varco di ingresso e uscita per ogni mercato. All’entrata, i varchi sono presidiati da un covid manager e in alcuni casi dai colleghi del settore non alimentare che dovranno aspettare ancora qualche settimana per poter riaprire. Possono entrare solo due persone per ogni banco presente nel mercato, con guanti e mascherina. Al mercato di via Osoppo a San Siro si controlla anche la temperatura e fin da subito si crea una coda di un centinaio di metri: “Vedere ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Bertolaso : “A Milano e nelle Marche ospedali in tempi record”

Al Pio Albergo Trivulzio di Milano da gennaio ad oggi ci sono stati 300 morti. Solo ad aprile a causa del Coronavirus sono deceduti 133 anziani. Pregliasco : “Inchiesta doverosa”

Milano. Coronavirus : Municipio 4 apre nuovi sportelli virtuali (Di giovedì 7 maggio 2020) “Sono stati mesi duri per noi, ma oggi il ritorno del mercato è vitale per noi”. Il signor Gianni gestisce il banco del pollo allo spiedo al mercato di Niguarda. Dopo due mesi di stop, oggi è tornato a montare il suo banco insieme ai colleghi di altri ventiquattrodi. Un ritorno alla normalità con le dovute accortezze. Banchi distanziati erecintati con un solo varco di ingresso e uscita per ogni mercato. All’entrata, isonoda un covid manager e in alcuni casi dai colleghi del settore non alimentare che dovranno aspettare ancora qualche settimana per poter riaprire. Possono entrare solo due persone per ogni banco presente nel mercato, con guanti e mascherina. Al mercato di via Osoppo a San Siro si controlla anche la temperatura e fin da subito si crea una coda di un centinaio di metri: “Vedere ...

caritas_milano : 'È in momenti come questo che è importante provare a riaccendere la speranza, con un gesto semplice, offrendo una c… - MediasetTgcom24 : Milano, si ammala di coronavirus e viene 'dimenticato' dall'Ats in quarantena per due mesi: solo con l'avvocato rie… - repubblica : Coronavirus, in Lombardia se verranno superati i 500 contagi quotidiani si tornerà alla chiusura totale - mennasesto : RT @KYOKO_lombardia: #CommissariateLaLombardia 01.05 + 737 02.05 +533 03.05 +526 04.05 +577 05.05 +500 06.05 +764 I dati mi sembrano a… - emanuele1980ott : RT @rep_milano: Coronavirus, in Lombardia se verranno superati i 500 contagi quotidiani si tornerà alla chiusura totale [di ALESSANDRA CORI… -