Contagiati lievi | in Toscana si valuta il quasi-obbligo all’albergo sanitario

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 7 maggio 2020) FIRENZE. Lo dicono i dati. Inla curva dell’epidemia si è alimentata lì, facendo rimbalzare le infezioni di padre in figlio, di fratello in sorella. Più del 30% dei casi si è sviluppato in famiglia. Eppure in pochi, anche di fronte al rischio di trasmettere il virus ai propri cari, hanno deciso di allontanarsi da casa e non correre il rischio di contaminare le vite dei parenti di dolore oltre che della malattia. «Sono 400 le persone pauci sintomatiche o asintomatiche positive che hanno scelto di trascorrere la quarantena in un albergoa fronte di una disponibilità che solo nell’area centro è di 2200 posti - spiega Carlo Tomassini, direttore del dipartimento sanità - Il 10% dei circa 4660 in isolamento domiciliare». Per questo, dicono il governatore Enrico Rossi e l’assessore Stefania ...