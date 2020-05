Con il lockdown milioni di persone a rischio per tubercolosi, l’allarme degli esperti (Di giovedì 7 maggio 2020) Con il lockdown. “La paura che abbiamo è che i ricercatori si stiano concentrando tutti verso lo sviluppo di un vaccino per Covid e che ora pochissimi rimangano concentrati sulle altre malattie infettive” spiegano da Stop TB Partnership, l’organizzazione che raccoglie associazioni e agenzie che si battono per eliminare la tubercolosi. Con tutta l’attenzione mondiale focalizzata sull’emergenza coronavirus c’è il rischio che un’altra e più antica malattia infettiva possa devastare intere popolazioni: la tubercolosi. È l’allarme lanciato dagli esperti di Stop TB Partnership, l’organizzazione che raccoglie associazioni e agenzie governative e non governative che si battono per eliminare la tubercolosi dai problemi di salute pubblica. Secondo uno studio commissionato dall’organizzazione, addirittura 1,4 ... Leggi su limemagazine.eu L’Oms avverte : c’è il rischio concreto di un nuovo lockdown

Coronavirus - Brasile : oltre 10mila contagi e 614 morti in 24 ore. Nuovo ministro Salute contro Bolsonaro : ‘Forse lockdown necessario’

Come Luca Petrogalli è diventato una star di TikTok con i suoi video dal lockdown (Di giovedì 7 maggio 2020) Con il. “La paura che abbiamo è che i ricercatori si stiano concentrando tutti verso lo sviluppo di un vaccino per Covid e che ora pochissimi rimangano concentrati sulle altre malattie infettive” spiegano da Stop TB Partnership, l’organizzazione che raccoglie associazioni e agenzie che si battono per eliminare la. Con tutta l’attenzione mondiale focalizzata sull’emergenza coronavirus c’è ilche un’altra e più antica malattia infettiva possa devastare intere popolazioni: la. È l’allarme lanciato daglidi Stop TB Partnership, l’organizzazione che raccoglie associazioni e agenzie governative e non governative che si battono per eliminare ladai problemi di salute pubblica. Secondo uno studio commissionato dall’organizzazione, addirittura 1,4 ...

borghi_claudio : Disegnino per quelli che ancora la menano con la storia del 'se non facevate cadere il governo adesso sarebbe stato… - danieleviotti : Il Governo ha avuto forza e coraggio di fare un lockdown - giustamente - per 60 milioni di persone e adesso discute… - TgLa7 : #coronavirus, #Oms: il rischio di tornare al lockdown è molto reale. 'Se i Paesi non gestiscono transizione con at… - DIOGENECINICO : @Geronimo_Cardia «Vi è stato in queste settimane un aumento forte del gioco online, la solitudine ha provocato pegg… - intaephoria : qui per dire che sono in seokjin lockdown perché ho sognato di andare a mangiare un gelato con lui uwu -